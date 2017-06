Landmaktutredningen vurderer å legge Hæren og Heimevernet under én felles ledelse

Utredningen om hvordan Hæren og Heimevernet bør se ut i fremtiden ble lagt fram mandag ettermiddag.

Utredningen skal gå gjennom landmaktens størrelse, organisering og utrustning.

Utredningen mener imidlertid at det ikke er aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren. Begrunnelsen er å styrke evnen til helhetlig ledelse.

– Det er imidlertid klart at en slik organisering ikke oppleves som riktig og nødvendig av mange innad i Heimevernet. Ved en eventuell etablering av én felles ledelse for landforsvaret er det derfor viktig å ta hensyn til Heimevernets egenart for å sikre lokal forankring, heter det i utredningen.