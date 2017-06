Mann siktet for drap på kona i Bergen

Mannens ektefelle ble funnet død i deres felles hjem i slutten av april i år.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett mandag klokken 12.45, opplyser Vest politidistrikt. Politiet vil be om at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, sier til Bergens Tidende at klienten stiller seg uforstående til siktelsen.

– Av hensyn til ham, har jeg ikke mye å si om dette. Han har samarbeidet med politiet og gitt de opplysninger han kan. Han vil motsette seg fengsling, sier Mjelde.

Påtaleansvarlig Ørjan Ogne i Vest politidistrikt vil gi mer informasjon om saken på en pressekonferanse på politihuset i Bergen klokken 16.