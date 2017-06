Søndre Land-tiltalt: -Jeg tok med bensin i tilfelle det ble vanskelig

Det er satt av ti dager til rettssaken i Gjøvik tingrett, og de tre første dagene skal de tre tiltalte forklare seg om drapet på Nils Olav Bakken (49) i fjor høst.

Den første i vitneboksen er den 36 år gamle antatte hovedmannen, som startet sin forklaring rett før lunsj mandag.

– Det er jo vanskelig. Men en har nå gjort det en har gjort, så da får en stå for det, begynte han sitt vitnemål i retten.

36-åringens tidligere kjæreste, en 44-årig kvinne, er også tiltalt for drap eller medvirkning til drap. Det samme er hennes 20 år gamle sønn. De to siste erkjenner ikke straffskyld for drap.

Aktor: Skjedde med overlegg

– Vi mener at drapet har skjedd etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte, det man i gamle dager kalte overlegg, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i innledningsforedraget.

36-åringen benekter at drapet var planlagt. I retten ble han spurt grundig ut av av aktor om hvorfor han hadde med seg en nyfylt kanne med bensin da de tre tok med seg Bakken i bilen og kjørte til Veståsen, som ligger rundt 25 minutters kjøring fra hjemmet til den drepte.

Den hovedtiltalte opplyste at han tok den med seg i tilfelle det skjedde noe "bustint" – altså ufyselig eller ille.

– Jeg kjente ham så godt fra før at jeg vet at han kunne bli sint. Han var sterk i overkroppen, fortalte 36-åringen om Bakken.

Fikk påsatt strips

Den hovedtiltalte fortalte i retten i detalj hvordan Nils Olav Bakken ble forsøkt påsatt strips da han slo seg vrang. Det skal ha resultert i at den medtiltalte kvinnen stakk 49-åringen i hånden i et forsøk på å få av strips som var satt feil på, ifølge den hovedtiltalte.

– Så tar jeg fra henne kniven. Jeg begynner å få problemer med å holde ham rolig, og jeg spør om vi skal "ta ham", forklarte 36-åringen, som hevder han får et "sikkert greit, det" som svar fra ekskjæresten.

Videre forklarte 36-åringen at han knivstakk Bakken fire ganger, inkludert én gang i halsen, og at han deretter helte bensin på ham og tente på.

– Plutselig ser jeg Nils Olav reise opp på kne, forklarte den hovedtiltalte, som sier han kastet kanna med resten av bensinen bort – og at de tre tiltalte deretter dro fra stedet.

Påstand om overgrep i nær slekt

Aktoratet har så langt ikke uttalt seg om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en stor del av utspørringen av 36-åringen har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av de to andre tiltalte.

Ifølge 36-åringen innrømmet Bakken forholdet – og han skal angivelig ha skrytt av det.

I avhør har hovedtiltalte forklart at han og sønnen til ekskjæresten snakket om saken, og at sistnevnte skal ha hatt lyst til å drepe Bakken.

– En ting er å snakke om det, en annen ting er å gjøre det. Men så skjedde det beklageligvis, forklarte 36-åringen.

Drapet på 49 år gamle Nils Olav Bakken skjedde ved Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land ved 1-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. Han døde av en kombinasjon av forblødning og varme- og brannskader, ifølge tiltalen.

