Hus totalskadd etter at bil kjørte av veien i Kristiansand

Ifølge Fædrelandsvennen var det to personer i bilen. Passasjeren ble ikke skadd, men sjåføren ble brakt til sykehus med ukjent skadeomfang.

– Hun var bevisst da hun ble kjørt bort. Det så ikke veldig alvorlig ut, men vi vet foreløpig ikke noe om tilstanden hennes, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.

Brannvesenet jobbet intensivt med å slukke brannen. Det ble tidlig slått fast at bilen var totalvraket, og senere ble det klart at også boligen fikk store skader.

– Vi er 15 mann der ute og driver med etterslukking nå. Huset er å betrakte som totalskadd av røyk, varme og vann, sier utrykningsleder Eddie Hoel til NTB ved 11-tiden tirsdag.

Utforkjøringen skjedde i Buaneveien sørøst for Kristiansand. Politiet sier til NRK at de tror bilen har truffet autovernet, hoppet over og deretter rullet ned mot huset. Deretter begynte den å brenne, før brannen spredte seg videre til boligen.

