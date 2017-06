Overtent hus i Stavanger – alle beboere ute

Alle som var i huset er ute, opplyser operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Det er fare for at ilden skal spre seg og politiet har iverksatt evakuering av nærliggende boliger, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter. Naboer bes holde vinduene lukket for å holde røyken ute.

Den første meldingen om husbrannen på Friheim kom klokka 23.05. Et kvarter senere opplyste brannvesenet at huset var overtent.

