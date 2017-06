Søndre Land-tiltalt: "Skal vi ta ham?"

Det forklarte den 36-årige tiltalte på dag to i rettssaken i Gjøvik tingrett tirsdag.

Mannen skal ha spurt "Skal vi ta ham?". Han fortalte både på videoen og i retten at han fikk et "Helt sikkert greit" fra den medtiltalte 20-åringen og et "OK, greit" fra den 44-årige kvinnen som er tiltalt i saken.

– Sitter oppå en person med kniv

– Når man sitter oppå en person med kniv, så tenker jo jeg det verste. Han var så urolig at jeg ikke hadde kontroll, forklarte 36-åringen, som i retten sa han ikke er sikker på om de to andre skjønte at det var snakk om å drepe 49-årige Nils Olav Bakken.

– Om det var rundt den biten, er jeg ikke sikker på. Når man spør, så er det et spørsmål om å drepe ham. Når jeg sitter med kniven, er det jo det jeg spør om. Ikke at vi skal utøve noen annen type vold, fortsatte han.

36-åringen er den eneste av de tre tiltalte som har erkjent straffskyld for drapet.

Viste rekonstruksjon

Gjøvik tingrett fikk tirsdag se rekonstruksjonsvideoer som en del av forklaringen til 36-åringen.

Under rekonstruksjonene forklarer den hovedtiltalte hvordan 49-årige Bakken "slo seg vrang" da han var blitt tatt med ut på en øde skogsbilvei i Søndre Land i Oppland. Han blir lagt i bakken av 36-åringen og 20-åringen, og det hele ender med at 36-åringen knivstikker offeret i overkroppen og halsen, før han heller bensin over og tenner på.

Aktoratet har så langt ikke uttalt seg om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en del av utspørringen av 36-åringen har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av de to andre tiltalte. Dette var også tema under bilturen ut til skogområdet der Bakken ble drept.

Det er satt av ti dager til saken.

