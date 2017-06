Drapstiltalt kvinne: – Ikke i mine tanker at han skulle få noe annet enn grisebank

Kvinnen var den tredje og siste av de tiltalte til å forklare seg for Gjøvik tingrett på dag tre av rettssaken om drapet på Nils Olav Bakken (49).

Blant annet forklarte hun at hun satt i bilen da 49-åringen ble påtent på en øde skogsbilvei på Veståsen natt til 3. september i fjor.

Brukte kniv

Kvinnen fortalte om en kaotisk situasjon med krangling på åstedet. Offeret lå på bakken, og kvinnen skal ha blitt bedt av den hovedtiltalte 36-åringen, som da var hennes kjæreste, om å bruke en kniv for å kutte av en strips som var kommet feil på hånden til mannen som lå på bakken. Det klarte hun ikke.

– Jeg vet at jeg kom borti hånden hans, sa kvinnen, som likevel mener denne skaden ikke kan være det rundt 3 centimeter lange kuttet som obduksjonen avdekket.

– Satte seg i bilen

36-åringen ba deretter om å få kniven, forklarte kvinnen.

– Jeg reiste meg opp og satte meg i bilen. Jeg følte meg veldig uvel, redd og skjelven. Det var aldri heller i mine tanker at han skulle få noe annet enn grisebank, fortalte kvinnen.

Ekskjæresten har i retten forklart at han knivstakk 49-åringen fire ganger i overkroppen og halsen. Han erkjenner i motsetning til de to andre tiltalte straffskyld for drapet, men nekter for at det var planlagt.

Ser det lyse opp

Etter knivstikkingen har 36-åringen helt bensin over offeret og tent på, har han forklart. Han mener den medtiltalte 20-åringen hentet bensinen i bilen, noe den unge mannen nekter for.

Kvinnen fortalte i retten at hun fra bilen så at det lyste opp utenfor, og at 36-åringen kom inn i bilen og ba henne kjøre.

– Jeg spør "Hva i helsike er det som skjer?", sa kvinnen i retten.

Hun forklarte seg i nesten to timer uten pause onsdag, en stor del av tiden gråtkvalt.

– Jeg klarte ikke å ta det innover meg. Like etter holdt jeg på å kjøre av veien, sa hun.

(©NTB)