Njord og Bauge godkjent av myndighetene

Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene.

Bauge er en ny feltutbygging som skal knyttes opp mot Njord A-plattformen.

–De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997.

I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge.

På vegne av partnerskapene i Njord, Hyme og Bauge-lisensene, ble det levert planer for utbygging og drift av Njord- og Bauge-feltene til myndighetene 27. mars i år.

Njord-feltet leverte opprinnelig plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden. Nå skal feltet produsere i nye tiår og partnerskapet har besluttet at både Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes og gjenbrukes.

