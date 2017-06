Norge sier foreløpig nei til å sende flere soldater til Afghanistan 

NATOs råd konkluderte 19. mai med at det er nødvendig å videreføre operasjonen Resolute Support Mission (RSM) på grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier Forsvaret er enig i NATOs beslutning om å videreføre operasjonen, men kommer altså ikke til å sende flere soldater.

– Vi fortsetter å bidra sammen med våre allierte. Selv om de afghanske sikkerhetsstyrkene har langt høyere kvalitet enn tidligere, vil de fortsatt ha støtte i land tid fremover.

NATO ber om flere soldater

Norge har i dag 50 soldater i Afghanistan, der de lærer opp og kjemper side om side med afghanske styrker. Regjeringen besluttet torsdag at styrkene skal bli i landet ut 2018.

NATO har bedt medlemsnasjonene, inkludert Norge, om å vurdere muligheten for å styrke bidragene til RSM ytterligere. Årsaken er at de afghanske styrkene har store problemer med å bekjempe Taliban-bevegelsen på egen hånd. Danmark svarte da med å sende, etter en anmodning fra USA, 55 ekstra soldater til Afghanistan. De skal til hovedstaden Kabul og ivareta sikrings-, bevoktnings- og transportoppgaver, skriver Jyllands-Posten.

– Norge bidrar allerede mye

Norge har siden 2001 brukt over 20 milliarder kroner på bistand og militær innsats i Afghanistan. Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, sier til NTB at Norge ikke vil sende flere soldater til Afghanistan nå, men at man senere vil vurdere om det er behov for å styrke støtten ytterligere.

– Norge bidrar allerede bredt til internasjonale operasjoner. Regjeringen har besluttet å videreføre vårt bidrag i Afghanistan. Dette bidraget er svært etterspurt og representerer en videreføring av vårt langsiktige arbeid med å støtte og utvikle Afghanistans nasjonale kontraterror politienhet, sier Frisch.

(©NTB)