Politiet anmelder lekkasjer i drapssak

Mandag ble det kjent at en 48 år gammel mann var siktet for å ha drept sin 42 år gamle kone i Åsane i Bergen i april. Politiet reagerer på at detaljert informasjon fra etterforskningen senere ble publisert i VG.

– Det er et alvorlig skritt å gå til anmeldelse av en slik sak til Spesialenheten, men i denne saken kan det se ut som taushetsbelagt informasjon fra våre egne systemer kan ha kommet journalister i hende. Fengslingssaken gikk for lukkede dører, og saken var begrenset i våre systemer, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese.

Hun fremholder at konsekvensene av lekkasjer i en drapsetterforskning kan være svært negative for straffesaken og dens involverte, tilliten til politiet og rettssikkerheten.

– Vi er derfor nødt til å ta dette på alvor, og vi håper videre etterforskning gjør det mulig å finne opprinnelsen til lekkasjen, sier Øystese.

