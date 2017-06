Norges Bank tror ikke lenger på rentekutt

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret signaliserer at den første renteøkningen først kommer i 2019, og at den gradvis vil stige mot 1,5 prosent inn i 2020. Dette bryter med tidligere signaler om at styringsrenten skulle gå ned, kanskje så lavt som 0,25 prosent.

Beslutningen er i tråd med analytikernes forventninger. Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor da den ble kuttet fra 0,75 prosent.

Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.

Langt under inflasjonsmålet

Sjefanalytiker Eric Bruce forventer at det offisielle styringsmålet for inflasjon vil bli nedjustert. Hovedmålet for pengepolitikken er en inflasjon på 2,5 prosent. Bruce peker på at resten av verden har et inflasjonsmål på 2 prosent, og han tror at også Norge vil følge etter.

-I praksis har Norges Bank nå gitt opp å få inflasjonen opp til 2,5 prosent innen en rimelig horisont. Nå ser de at den ender på 1,6 prosent. Det er regjeringen som bestemmer hva som står i forskriften, men Norges Bank har nå akseptert at 2,5 prosentsmålet ikke kan nås uten store skadevirkninger, sier Bruce til NTB.

Bukt med inflasjon

Flere analytikere peker nå på at Norges Bank ikke lenger tror på rentekutt i den lange rentebanen i og tolker sentralbankens signaler som litt "haukete". Begrepet innebærer at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen.

-Norges Bank framsto litt mer haukete enn ventet, men ellers var beslutningene og vurderingene i tråd med forventningene, og indikerer at rentene vil forbli på nåværende nivå i lang tid framover, heter det i en kommentar fra DNB Markets.

Tryggere på vekst

Norges Bank peker på flere positive tegn i norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gå så langt som å si at han "friskmelder" norsk økonomi etter det kraftige oljeprisfallet.

– Men det er grunn til å være rimelig optimist på vegne av den økonomiske utviklingen framover. Vi har blitt tryggere på at veksten i norsk økonomi har fått feste. Den er på vei opp. Vi ser vekst i sysselsettingen, og legger til grunn at den vil fortsette framover, sier sentralbanksjefen.

Høyere BNP-vekst

Fra forrige rapport i begynnelsen av mai justerer Norges Bank opp anslagene for BNP-veksten i år noe opp, og noe ned for de kommende årene. Norges Bank peker på at arbeidsledigheten er på et lavt nivå og på vei ytterligere ned. Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.

– Den registrerte ledigheten har falt, og vært lavere enn vi anslo i forrige rapport. Vi venter at sysselsettingen vil vokse raskere enn arbeidstilbudet framover, slik at arbeidsledigheten vil avta framover, sier direktør Ida Wolden Bache.

Norges Bank tror boligprisene vil falle framover, ned mot 1 prosent neste år, før den vil legge seg på 2,5 prosent i 2019 og 2020. Dette vil dempe gjeldsveksten i husholdningene.

Viktig med stabilitet

Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med at sentralbanken legger opp til en stabil styringsrente.

– Vi vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet om prisutviklingen kan endringer i styringsrenten få uheldig effekt på forbrukernes forventninger til boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.