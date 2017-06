Overgrepsdømt ekspolitimann tiltalt på nytt

Mannen ble prøveløslatt i september i fjor. Noen uker senere mener politiet han igjen lastet ned nye overgrepsbilder, melder NRK.

– Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Mannen er tidligere dømt til ti års forvaring for produksjon av overgrepsbilder og grove seksuelle overgrep mot barn. Ofrene i saken var flere barn ned i tiårsalderen, både i Norge og i utlandet.

Han ble prøveløslatt under tvil med strenge vilkår etter at minstetiden hadde utløpt. Mannen skulle blant annet ikke ha kontakt med barn under 16 år, og ble også pålagt å bare bruke elektronisk utstyr som Kriminalomsorgen kjente og kunne kontrollere.

Han ble pågrepet på nytt i februar og varetektsfengslet, siktet for fremstilling av bilder som seksualiserer eller viser seksuelle overgrep mot barn.

Politiet mener også at han brøt vilkårene for prøveløslatelsen, fordi han brukte en kryptert tjeneste.

– Han har brutt det særskilte vilkår som er at han har disponert en PC han ikke har oppgitt til Kriminalomsorgen. I tillegg mener vi at han har brukt en krypteringstjeneste som ikke kunne kontrolleres, sier Hordnes.

