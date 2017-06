«Skam-Even»: – Skulle gjerne hatt egen sesong

– Det er en bittersøt følelse. Det har lært meg så mye, men samtidig vil jeg ikke at det skal slutte, sier Holm til NTB under fredagens avslutningsfest.

– Even er en så kompleks rollefigur at han gjerne skulle hatt sin egen sesong. Nå blir det ikke flere sesonger. Men jeg føler fremdeles at det er mye Even kunne fortalt og mye han kunne lært andre gjennom sin historie. Så selvfølgelig, jeg kunne ha spilt den rollen i flere år, sier skuespilleren.

Han vil ikke røpe noe om planene videre etter livet med TV-serien.

– Det blir spennende å se. Jeg vil ikke si noe konkret ennå. Men jeg driver med skuespill, og jeg skal fortsette med det. Vi får bare vente og se, sier Henrik Holm.

