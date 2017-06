Brasils president møtt av demonstranter 

Mange av demonstrantene bar på plakater med slagord som "Stopp ødeleggelsen av regnskogen", "Respekter urbefolkningens rettigheter" og "Beskytt menneskerettigheter og demokrati".

Offisielt skulle Solberg og Temer snakke mest om norske investeringer i Brasil, men det var ventet at også den storstilte norske regnskogsatsingen i landet også ville bli et tema for de to fredag morgen.

Norge har bidratt med mer enn 1 milliard kroner til vern av regnskogen i Amazonas, men avskogingen øker.

Tidligere i vår skrev klimaminister Vidar Helgesen (H) et brev til brasilianske myndigheter og varslet at utbetalingene vil kunne bli stanset dersom Brasil ikke kan vise til bedre resultater i fremtiden.

