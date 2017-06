Kraftig norsk regnskogadvarsel til Brasil 

– Jeg har i dag uttrykt bekymring for at avskogingen i Brasil igjen har økt noe, og at det er krefter i Brasil som ønsker å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder, sa Solberg etter et frokostmøte med Brasils president Michel Temer i Oslo fredag.

– Vår bidrag til Amazonas-fondet er basert på at vi betaler for resultater. Dokumentert økt avskoging kommer til å gi redusert utbetaling fra Norge. Om foreløpige tall om avskoging fra 2016 blir bekreftet, betyr det redusert utbetaling i 2017, slo hun fast.

Temer ble møtt av en protestaksjon da han ankom møtet med Solberg. Mange av demonstrantene bar på plakater med slagord som "Stopp ødeleggelsen av regnskogen", "Respekter urbefolkningens rettigheter" og "Beskytt menneskerettigheter og demokrati".

Norge har siden 2011 plassert flere milliarder kroner i Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen – et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.

Men tall fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE har vist at avskogingen i brasiliansk Amazonas var 7.898 kvadratkilometer i 2016, en oppgang på 29 prosent sammenlignet med året før. Dette er det mest nedslående tallet på åtte år.

Tidligere i vår skrev derfor miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) et brev til brasilianske myndigheter og varslet at utbetalingene vil kunne bli stanset dersom Brasil ikke kan vise til bedre resultater i fremtiden.

(©NTB)