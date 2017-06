MDGs Bastholm sammenligner Siv Jensen med Wilders og Le Pen

Det var ingen mild sommerbris å spore på utestedet Mesh i Oslo, der Frp-leder Siv Jensen fredag formiddag lovet å "stoppe asylinnvandringen til Norge". Få minutter senere holdt Miljøpartiet De Grønne sin egen sommerpressekonferanse vegg i vegg.

– Det gikk et gufs nedover ryggen min da jeg hørte det. Dette er et stort steg i retning Norbert Hofer i Østerrike, Geert Wilders i Nederland og Marine Le Pen i Frankrike, sa Bastholm.

– De sier vi skal gå bort fra asylretten og flyktningkonvensjonen og snakker om å lukke grensene. Det er alvorlig. Vi i Norge er ikke vaksinert mot nasjonalisme og høyreekstreme partier, fortsetter hun og lover at MDG vil reversere Frps innvandringspolitikk dersom partiet blir en joker når det skal forhandles om regjeringsmakt etter valget.

Partiets eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson var utenlands fredag og overlot rampelyset til sin rådgiver og stortingskandidaten for Oslo, samt Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg.

Ser mørkt på Ap-Sp-regjering

Det skinte igjennom at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som akkurat nå ser ut til å være mulige forhandlingsmotparter for MDG, om partiet når over sperregrensa og målet om en større stortingsgruppe.

MDG har stilt ett absolutt krav for å støtte en regjering: At det ikke åpnes for leting etter nye oljefelt på norsk sokkel. Utover det forbereder partiet seg på tøffe forhandlinger, sier Bastholm.

– Om alternativet er at Ap blir sittende alene med Sp, ser jeg mørkt på det. Da har du to litt for store partier som er veldig konserverende, sier Bastholm, som understreker at det ikke er det Norge trenger når Norge må omstille seg fra oljealderen og bygge nye, grønne næringer.

Ap har vist en annen side av seg selv i Oslo, og det er den siden Bastholm og Berg håper å lokke fram på Stortinget, var budskapet.

Bergs klare råd med erfaring fra Oslo er at partiet holder fast på klima- og miljøpolitikken i forhandlingene.

– Vi setter tydelige krav allerede i sonderingene, så man har avklart at grensen går her, sier Berg.

Å sluke grønne kameler er ikke aktuelt, det er på andre områder at partiet har noe å gi, antyder hun.

Møtes om landbruk?

Selv om Bastholm ser komboen Ap-Sp som altfor grå, er hun optimistisk med tanke på mulighetene for å komme til en enighet. Også med Sp.

– Jeg har personlig jobbet mye med landbrukspolitikk, så jeg vet at det er mange i Sp som føler seg nærmest oss. Men det er ikke de i partiet som føler seg nærmest Ola Borten Moe som føler seg nærmest oss, medgir hun.

Angrepet på flyktning- og asylpolitikken viser at partiet på det området står SV nært, men Bastholm bekymrer seg ikke for at velgerne skal slite med å skille mellom de to. Hun har tiltro til at de nå kjenner MDG, etter fire år med Hansson på Stortinget og et gjennombrudd i lokalvalget i 2015.

Hun er heller ikke redd for "kanibalisme", at de grønne partiene stjeler velgere fra hverandre og alle dermed faller under sperregrensa. Det vil i så fall bety et Storting uten et grønt parti særlig innflytelse.

– Vi tror at det at vi kom inn norsk rikspolitikk for alvor har gjort at Norge har fått mange flere miljøvelgere, sier hun til NTB.

MDG trekker flere førstegangsvelgere og velgere fra sofaen enn fra SV, ifølge Bastholm.

