Mann i fengsel for ulykke der bilen ble delt i to

Bergen tingrett slår fast at 26-åringen opptrådte grovt uaktsomt. Han er fratatt førerkortet i tre år, skriver Bergens Tidende.

Ulykken skjedde på Ådlandsveien i Meland kommune i Hordaland. Farten til bilen er anslått til 120 kilometer i timen på en strekning der det er 50-sone. Sportsbilen fikk skrens, kjørte av veien og ble delt i to da den traff et tre. Retten mener kjøringen medførte stor fare også for andre trafikanter.

"Det er også skjerpende at passasjeren ba tiltalte om å roe ned farten forut for ulykken. Det er ingenting som tyder på at det ønsket ble etterkommet", heter det i dommen.

Ifølge BT satt den 34-årige passasjeren i rullestol etter ulykken og var sykmeldt i minst ti måneder.

