Undersøkelse: Ingen økt risiko for ME etter HPV-vaksine 

Undersøkelsen oppsummerer funn blant de første seks årskullene av jenter som har fått HPV-vaksine. Mer enn 175.000 jenter har fått tilbud om vaksine og 145.000 har tatt én eller flere doser av vaksinen Gardasil som beskytter mot fire ulike typer av humant papillomavirus (HPV).

En HVP-infeksjon kan på lang sikt gi livmorhalskreft. Vaksinen har siden 2009 blitt tilbudt jenter på 7. klassetrinn.

– Dette er en stor studie der vi har undersøkt om HPV-vaksinasjon kan ha sammenheng med forekomsten av kronisk utmattelsessyndrom, også kalt myalgisk encefalopati (ME). Forekomsten av denne sykdomstilstanden har økt, men vi fant ingen sammenheng med HPV-vaksinasjon, sier seniorrådgiver Berit Feiring i avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering ved Folkehelseinstituttet.

Studien viser at det ikke er større sannsynlighet for at jenter som har tatt vaksinen får kronisk utmattelsessyndrom enn jenter som ikke har tatt slik vaksine. I samme tidsrom er forekomsten av ME økt blant barn og unge mellom 10 og 17 år, og det er flere jenter enn gutter som blir rammet. Årsaken til økningen er ikke kjent, opplyser Folkehelseinstituttet.

Alle jenter i Norge tilbys gratis HPV-vaksine fram til 2018.

(©NTB)