Rødt fram på ny partimåling

Det betyr at partiet ligger an til to mandater på Stortinget, like mange representanter som Kristelig Folkeparti ville fått, hvis målingen var valgresultat, skriver avisa.

For første gang siden februar i fjor er KrF under sperregrensen på avisas partimåling, med 3,9 prosent.

– Lovende, veldig lovende. Dette er ikke et blaff for Rødt. Vi har løftet oss og går inn i valgkampen på et stabilt høyere nivå på gjennomsnittsmålingene, kommenterer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

På målingen som er utført mellom 19. og 21. juni fordeler oppslutningen seg slik: Ap 31,7 (+0,5), Høyre 23,1 (-1,1), Frp 12,8 (-1,5), Sp 12,2 (+3), SV 4,7 (+0,8), Venstre 4 (-0,3), KrF 3,9 (-1,3), Rødt 3,3 (+0,8) og MDG 3,2 (+0,6).

