EU får eget regelverk for droner

Det grunnleggende skal være klare allerede i 2019, skriver Teknisk Ukeblad.

I november i fjor bestilte kommisjonen et rammeverk hos Sesar Joint Undertaking – en gruppe eksperter innen utvikling av luftfartskontroll. Prosjektet heter U-Space og henviser til det lave luftrommet fra 0–150 meter, hvor dronene i hovedsak vil fly.

Skissen er ikke et lovforslag, men skal danne grunnlaget for en politisk diskusjon rundt vilkårene for en europeisk dronepolitikk.

– Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst. Vi har behov for at EU tar på seg en lederposisjon, og har et sikkert marked for dronetjenester på plass i 2019, sier EUs transportminister Violeta Bulc i en pressemelding.

U-Space kommer til å bli et overordnet regelverk som omfatter alle bruksområder for droner. Fra 2019 skal systemet omfatte registrering av droner og operatører, elektronisk identifikasjon, og såkalt geo-fencing der geografiske arealer blir digitalt markert som for eksempel tilgjengelige eller forbudte områder.

