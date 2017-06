Solberg ut mot splittende krefter 

Feiringen i idrettshallen Vallhall var arrangert av Islamic Cultural Centre (ICC) og Det islamske forbundet (Rabita).

– Som mennesker er vi likere enn mange vil ha det til, sa statsministeren. Hun gikk hardt ut mot krefter som forsøker å skape "mer splittelse og mindre samhørighet".

Solberg viste til ekstreme islamistiske og antimuslimske strømninger, samt terrorhandlinger fra begge hold den siste tiden.

På krigsstien

Polariseringen er sterk i spørsmålet om innvandring og integrering, ikke minst på sosiale medier. Nylig viste en undersøkelse at innvandringskritiske Document.no og nettsidene til Human Rights Service er inne på lista over medier med flest delte saker. Document ligger på tiendeplass, mens rights.no er nummer 15 på lista som utarbeides av analysetjenesten Storyboard.

Og på Facebook skriver informasjonsansvarlig Hege Storhaug i Human Rights Service at hun er "på krigsstien" fordi justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) etter hennes mening forsøker å dempe den "urovekkende kriminalitetsutviklingen i Oslo". Bakgrunnen for kritikken er kommentarer Amundsen ga pressen under et besøk på Stovner med Oslo-politiet og statsministeren tidligere i uka.

– Vi skal være forsiktige med å fremstille dette som svenske tilstander i Norge. Det er overhodet ikke situasjonen her, sa Amundsen.

– Vi har mange politikilder på "gølvet" som advarer om en farlig og ukontrollert utvikling, skriver Storhaug, uten å begrunne eller utdype dette nærmere i posten sin.

Holder på sitt

– Jeg skjønner at noen prøver å tegne et bilde som ikke eksisterer, sier Solberg til NTB.

Statsministeren holder fast ved beskrivelsene som hun og justisministeren kom med under Stovner-besøket, der de mange bilbrannene i Oslos østlige bydeler var blant temaene.

– Jeg har vært på besøk hos politiet og fått deres etterretningsinformasjon. Det er ikke alt som kan deles med mediene fordi etterforskningen pågår. Men som jeg sa, jeg er beroliget med tanke på medieoppslagene om sammenhengen rundt disse tingene.

– Det er en økning i volden i enkelte ungdomsmiljøer, blant annet som følge av planlagt slåssing rundt enkelte skoler. Men generelt har volden gått betydelig ned i ungdomsmiljøene i Oslo, sier hun.

Likheter

Noen ønsker å tegne et bilde av at Norge er veldig dårlig på integrering, mener Solberg.

– Det er feil. Vi er ganske gode på mange ting, selv om vi også kan bli bedre. Så har jeg alltid tatt opp utfordringene i minoritetsmiljøene, som tvangsekteskap, omskjæring og andre spørsmål, framholder hun.

Solberg sier hun var veldig glad for å delta på den store id-markeringen i Vallhall, der små og store muslimer med ulik etnisk bakgrunn hadde pyntet seg for å be sammen.

– Det er viktig at vi i Norge klarer å bygge en fellesskapskultur. Vi lever i det samme landet, og likhetene er større enn forskjellene, sa Solberg i talen til forsamlingen. Hun finner en rekke fellestrekk mellom id og den tradisjonelle norske julefeiringen.

– Det handler om mat, familie og venner, og mange flere går vel i kirken og moskeen enn ellers i året, sa hun.

