Abid Raja ute av Stortinget på Akershus-måling

Meningsmålingen i Budstikka viser en tilbakegang i Akershus for Høyre fra 33,9 prosent ved stortingsvalget i 2013 til 28,5 prosent nå i juni. Det gjør at partiet går ned fra sju til fem mandater. Ap beholder de fem de har i dag med sine 30,2 prosent, en fremgang på 1,8 prosent siden valget i 2013.

Samtidig suser Senterpartiet fram fra null til to mandater i Akershus. Partiet får nesten en firedobling av oppslutningen fra 2,5 prosent i 2013 til 8,9 prosent i dag.

Frp holder stand og beholder tre mandater til tross for en liten tilbakegang til 13,8 prosent.

Venstre og Abid Raja mister sitt direktemandat, et fall fra 6,3 prosent i 2013 til 3,7 prosent i dag. Samtidig får SV et direktemandat i fylket etter en oppgang fra 3,5 prosent i 2013 til 5,1 prosent i dag. SV har i dag et utjevningsmandat i Akershus.

Valgforsker Bernt Aardal mener at nettopp Senterpartiets fremgang er den mest påfallende siden forrige stortingsvalg.

Han påpeker at den eneste endringen fra maimålingen som er signifikant, er fremgangen til SV.

– Ellers er det stabilt. Sammenligner vi derimot med stortingsvalget, så er det klare tendenser, sier han.

Dersom Sp får stortingsrepresentanter fra Akershus, så ville det være for første gang siden stortingsperioden 2005-2009, da Åslaug Haga hadde Senterpartiets eneste Akershus-mandat.

Han viser til at Høyre, Frp og Ap ligger nært opp til forrige kommunevalg.

– Det er ikke noe ras for regjeringspartiene, men det kan være nok til at regjeringsmakten ryker. Det slår fort ut i mandater, sier han.

