Nokas-dømte Metkel Betew tilbake til forvaring

– Betews gjentatte og massive brudd på vilkåret for prøveløslatelse gir klare indikasjoner på risiko for nye straffbare handlinger. Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004. Han ble prøveløslatt i 2014 etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen. Etter ti måneder i frihet ble han i august 2015 igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.