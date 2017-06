Syriske brødre frikjent for voldtekt av 13-åring

De tre ble i januar dømt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Haugesund i mai i fjor, til tross for at Haugaland tingrett slo fast at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentas side. To av brødrene ble også dømt for å ha kysset og befølt en annen 13 år gammel jente. Dommen ble anket til lagmannsretten der juryen svarte nei på skyldspørsmålet.

Mandag ettermiddag ble alle tre brødrene frifunnet i Gulating lagmannsrett og løslatt umiddelbart, melder Haugesunds Avis.

Avisen skriver at de tre forsvarerne alle prosederte på at mennene, som nå er 20, 21 og 25 år gamle, gjorde det de kunne for å forsikre seg om at jentene virkelig var så gamle som de selv utga seg for å være i sin kontakt med dem.

De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det også grunnlag for erstatningskrav mot staten.

