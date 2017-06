UiB tar patent på muskelfremmende hormon

UiB-forsker Jérôme Ruzzin står i spissen for forskningen på Fibroblast growth factor (FGF) 19. Patentet på hormonet eier UiB og Ruzzin sammen med et forskerteam i Lyon i Frankrike.

Forskerne vil gjerne prøve stoffet på mennesker.

– Vi tror dette stoffet har et stort potensial for eldre og sengeliggende, som opplever at musklene svinner hen, sier Ruzzin, som jobber ved Institutt for biologi ved universitetet, til Bergens Tidende.

FGF19-hormonet dannes i tarmen. Forskning på stoffet med museforsøk konkluderer med at det senker blodsukkeret og reduserer kolesterol. Ruzzin og hans kollegaer har vist at innsprøytninger av stoffet har styrket muskulaturen til mus som ikke trener. De første forsøkene på mennesker er i gang i USA. Foreløpig har Ruzzin og hans kollegaer vist at stoffet har en synlig effekt på muskelceller fra mennesker.

Forskningen på og utviklingen av stoffet avhenger av om teamet får videre finansiering til forskningen og om de finner en passende industripartner.

