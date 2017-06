Jussprofessor kritisk til å ta oljefondet ut av Norges Bank

Graver sier til Dagens Næringsliv at en slik begrensning vil oppstå fordi Stortinget og regjeringen da må forholde seg til regler for selskaper.

– Statsråden kan ikke styre direkte, men må gå gjennom eksempelvis en generalforsamling, forklarer jussprofessoren ved Universitetet i Oslo.

Sentralbanklovutvalget foreslo fredag at Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere. I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene, sa utvalgsleder og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem fredag.

– Når det gjelder selskaper, regjerer en holdning om at staten skal holde fingrene av fatet der det dreier seg om forretningsmessige forhold. Dette kan gi opphav til unødvendige konflikter, og til at staten pålegger seg selv for store begrensninger, sier Graver.

Gjedrem hadde ikke mulighet til å svare på spørsmål om utredningen mandag.

(©NTB)