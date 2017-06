Norwegian: – Et grunnleggende problem med for få piloter

– Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier Hesthammer til VG.

– Vi jobber på spreng med kortsiktige løsninger som å leie inn bemannede fly fra andre operatører for å betjene de rutene vi ikke klarer å dekke selv. Men det markedet er også ganske tøft nå i høysesongen, forklarer han.

Fredag forsøkte selskapet å tilby pilotene dobbelt overtidsbetaling for å selge fridagene sine, men fikk nei.

For andre sommer på rad har Norwegian hatt store problemer med å dekke alle oppsatte avganger med fly og personell. Årets problemer bunner i at selskapet har regnet med at pilotene ville være villige til å selge fridagene sine og at leveringen av en ny flymodell fra Boeing-fabrikken er forsinket.

Mandag kveld var 19 avganger kansellert.

I fjor måtte Norwegian kansellere 18 flygninger den første helgen i juli. Til sammen ble mellom 4.000 og 5.000 passasjerer rammet.

