Voldsom økning i antall tvangsavviklinger i mai

En oversikt fra Bisnode viser at antall konkurser og tvangsavviklinger økte med 86 prosent i mai sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er tvangsavviklingene som gir den store økningen. I mai 2016 ble det gjort 41 avviklinger, mens tallet var tidoblet til 452 i år. Antallet rene konkurser gikk tilbake med 3,3 prosent.

–Den enorme økningen i tvangsavviklinger for mai måned isolert sett, skyldes nok først og fremst at fristen for å sende inn regnskaper til Brønnøysundregistrene ble flyttet fram til 1. august fra 1. september som tidligere. Derfor ser vi store tall i mai, som vi fikk se i juni i fjor, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Likevel registrerer selskapet at det uavhengig av regelendringene har vært en økning i selskaper som blir tvangsavviklet. Ved utgangen av april var økningen på over 16 prosent over 12 måneder.

– Den store økningen i tvangsavviklingene kan skyldes at det har blitt billigere å starte aksjeselskap, sier Ruud. I dag kreves det minst 30.000 kroner for å starte et aksjeselskap, mot 100.000 tidligere.

