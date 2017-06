Ett skritt nærmere nytt regjeringskvartal

Statsbygg presenterte onsdag de to vinnerprosjektene av de totalt sju prosjektene som er levert til den begrensede tverrfaglige plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.

"Adapt" er levert av Team URBIS som består av arkitektkontorene Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU.

Bak prosjektet "Lysning" står gruppen G8+ som består av arkitektkontorene LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

God planløsning

– Det er måten de har løst kriteriene arkitektur og kulturminner, åpenhet og byrom, organisering og effektivitet og hva de har å tilby på disse områdene som har gjort at vi har valgt ut disse to prosjektene, sier juryens leder Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg, til NTB.

Hun fremhever også oppdelingen av tre klare byrom i de to løsningene som en klar fordel, samt en behandling av Grubbegata og høyden ned mot Youngstorget og Møllergata som juryen syntes var veldig godt bearbeidet.

De som står bak de to vinnerprosjektene, skal nå forhandle med Statsbygg om den videre prosessen. De som da til slutt leverer det beste forslaget, blir valgt ut som den endelige leverandøren. Forhandlingene skal sluttføres i oktober.

Tidligst ferdig 2027

Juryen har internt rangert de to prosjektene, men denne rangeringen vil ikke bli offentliggjort. Totalt var 59 firmaer og 20 arkitektkontorer valgt ut til å presentere de sju løsningsforslagene til det nye regjeringskvartalet.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.

