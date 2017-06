Siv Jensen: Forbud mot omskjæring ikke prioritert 

På et møte med jødiske ledere i Oslo mandag skal Jensen ha uttalt at landsmøtets vedtak om å forby rituell omskjæring av guttebarn ikke vil bli fulgt opp på hennes vakt. Vedtaket i mai vakte skarpe reaksjoner hos Israels ambassadør til Norge og blant jødiske ledere.

Jerusalem Post omtalte tirsdag kveld saken, som deretter ble plukket opp av Vårt Land.

I møtet med blant andre lederen for European Jewish Association, rabbiner Menachem Mangolin, og den nederlandske sjefrabbineren Binyamin Jacobs uttalte Jensen ifølge Jerusalem Post følgende:

– Jeg forstår hvorfor europeiske jøder var bekymret, men jeg vil forsikre alle om at det ikke er på regjeringens agenda, ikke på mitt partis agenda, og ikke på min personlige agenda. Jeg vil gjøre det klart: at på min vakt vil ikke dette følges opp. Her i Norge respekterer vi religionsfrihet.

Det var ingen journalister til stede på møtet.

– Program ligger fast

Jensen forsøkte onsdag å forklare hva hun mente med uttalelsene til de jødiske lederne. Overfor NTB bekrefter hun møtet og sier videre at Frp har tatt et prinsipielt standpunkt mot rituell omskjæring for å beskytte barn og gi dem bestemmelsesrett over egen kropp. Men hun legger til:

– Jeg gjorde det samtidig klart at Frp er en sterk forsvarer av Israel, og blant Frps mange kampsaker er forbud mot rituell omskjæring av gutter ikke blant mine eller partiets prioriterte saker.

Frp-lederen forsikrer om at hun selv og Frp vil «jobbe for alt som står i vårt program.»

– Jeg må likevel ha mest fokus på de sakene som er høyest på agendaen for regjeringen og partiet. Det var min mening med budskapet i møtet hvor samferdsel og eldreomsorg ble fremhevet som sentrale saker. Rituell omskjæring er per i dag ikke blant disse, men Frps politikk og vårt program ligger fast.

Stemte for forbud

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, som er leder av Stortingets helsekomité, stemte for omskjæringsforbudet som Jensen ikke ville ha. Kjos tar partilederen i forsvar, men sier samtidig at hun vil kjempe videre for et forbud mot omskjæring.

– Ifølge Siv har hun ikke sagt at hun ikke vil følge det opp. Det hun har sagt er at hun ikke prioriterer det på topp. Frp vil alltid jobbe for hele sitt partiprogram, men alle våre folk har sine egne hjertesaker som prioriteres høyere enn andre, sier hun til NTB.

– Men et slikt forbud av hensyn til barna er viktig for mange av oss i Frp, så det vil definitivt være noe vi vil jobbe for.

Omskjæring er, og har gjennom flere tusen år, vært et av de grunnleggende budene i jødedommen. Forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn viser til at Frps landsmøtevedtak blir stående, uansett hva Siv Jensen måtte uttale. Han er likevel ikke urolig.

– Grunnen til at jeg ikke er bekymret, er at Frp er det eneste partiet som går til valg på dette, sier han til avisen Dagen.

