Statoil tildeler kontrakter til fem rederier 

Direktør for Felles driftsstøtte i Statoil, Philippe F. Mathieu, sier at de ser fram til et langsiktig samarbeid med rederiene Skansi Offshore, DOF, Solstad Farstad, Ugland og Havila.

– Kontraktene vil gi forutsigbarhet for både rederiene og Statoil. For oss betyr det at vi kan jobbe målrettet for å optimalisere operasjonene våre i forhold til forbedring av drift, sikkerhet og energieffektivitet, sier Mathieu.

Alle fartøyene vil bli utstyrt med hybrid batteridrift og mulighet for å benytte landstrøm, da Statoil sier de vil jobbe effektivt med å redusere utslippene fra logistikkvirksomheten.

– Sammen med rederiene våre ønsker vi å redusere klimaavtrykket. Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt prioritert i tildelingen. Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt med oss, sier Frida Eklöf Monstad, leder for Statoils maritime avdeling.

