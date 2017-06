To personer pågrepet etter to ran i Oslo

Politiet har pågrepet to personer, mistenkt for begge ranene.

Politiet fikk melding rundt klokka 2.30. Da skal en person ha blitt slått i ansiktet og frastjålet en mobiltelefon på Grønland i Oslo. Gjerningspersonene forsvant fra stedet.

– Mens vi søkte etter gjerningspersonene, fikk vi melding 20 minutter senere om et nytt ran ved Sentrum Scene. Her ble det også frastjålet en telefon. Her ble det brukt kniv, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til NTB.

– Årsaken til at vi fikk kontroll var at vi sporet telefonen til fornærmede. Den ble funnet igjen i nærheten av to personer som hadde lik beskrivelse, forklarer Sylju.

De pågrepne mennene er i slutten av 20-årene. Ingen av de fornærmede er alvorlig skadd.

