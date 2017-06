Venstre sa nei til å flytte Språkrådet til Bergen

Bergens Tidende får opplyst fra flere kilder at saken om utflyttingen av Språkrådet ble behandlet i regjeringskonferanse i begynnelsen av forrige uke.

Der ble det vedtatt at Språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo. Avisen får opplyst fra flere hold at planen var å publisere nyheten i ferien fordi det kunne føre til mindre negativ publisitet. Dette kommer to år etter at Venstre fikk gjennomslag for å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden.

Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad sa i mars at Bergen lå godt an til å få Språkrådet til byen. Videre meldte han at det ville komme en beslutning like etter påske.

Guri Melby, som tidligere har vært byråd for partiet i Oslo, er styreleder for Språkrådet og har vært mot å flytte. Ifølge BT har hun fått med seg Venstre-leder Grande på laget.

– Når Venstre ikke vil, så blir det ikke flytting. Dette er Venstres sak, sier en kilde i regjeringspartiene.

Beslutningen vil ifølge avisen bli offentliggjort onsdag.

