Beboere i Sortland evakueres

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har full oversikt over hvem som blir berørt dersom demningen brister.

– Geologer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er på stedet. Vi har bedt folk i området om å evakuere, sier operasjonsleder June Strand Jensen i Nordland politidistrikt til NTB.

Rundt 20 boliger må foreløpig evakueres.

Anlegget ved Storvatnet er en demning i konsekvensklasse to, noe som betyr at en brist eller en større lekkasje som fører til at den bryter sammen, kan medføre fare for mennesker, miljø og eiendom.

Demningen ligger ikke så langt fra Sortland sentrum, opplyser politiet.