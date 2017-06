Evakueringen i Sortland opphevet

Beboerne i rundt 20 hus ved Storvatnet ble evakuert torsdag kveld etter at det hadde begynt å lekke fra demningen ved vannet.

Klokken 21.37 opplyste politiet i Nordland på Twitter at faren var over, og at de evakuerte kunne returnere til hjemmene sine.

– NVE har vurdert demningen som stabil. Sortland kommune vil opprette vakthold ved demningen i natt for å følge med på om det holder seg stabilt. Vi har ikke noe ytterligere informasjon om saken i kveld, sier fungerende stabssjef Vidar Lundås i Nordland politidistrikt.

Forbipasserende varslet

Det var klokken 17.28 at politiet fikk en bekymringsmelding fra en forbipasserende. Det ble sendt en politipatrulje og en representant fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til stedet.

NVE vurderte det slik at demningen kunne komme til å briste, og boligene ble deretter evakuert.

Uanmeldt arbeid

Ifølge politiet skal det ha foregått arbeider på demningen, men det er uvisst om dette har direkte sammenheng med lekkasjen. Storvatnet ligger på Langøya og er drikkevannskilde.

Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE, sier til Dagbladet at NVE ikke var klar over at det foregikk gravearbeider i nærheten av demningen.

– Vi er ikke kjent med dette arbeidet. Vi vet ikke hva som har blitt gjort og hvorfor, men det skulle vi ha blitt varslet om. Sånt arbeid skal godkjennes, sier Grøttå.