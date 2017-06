Høie: – Legene vet ikke nok om doping

– Jeg tror nok ikke legene vet nok. Det er noe vi ser. Helsepersonellet vet ikke nok om doping og konsekvensene av det. Så er det klart at i en fastleges hverdag er det ikke nødvendigvis så mange brukere som stiller slike spørsmål, sier helseministeren til Aftenposten.

Avisen viser til flere tilbakemeldinger fra brukere av dopingpreparater som ikke ble hørt av sine leger.

Christine Wisløff, leder av et nasjonalt steroideprosjekt på Gaustad sykehus, stemmer i.

– Jeg fant raskt ut at kompetansen og kunnskapen i behandlingsapparatet var lav. Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, sier hun.

– Man spør om alt: Sniffing, drikking av rødsprit, amfetamin, kokain, men dopingmidler har man aldri etterspurt systematisk. Verken spesialisthelsetjenesten eller fastlegene kartlegger det tilstrekkelig, sier hun om en situasjon der en pasient kommer på sykehuset med hjertesvikt.

(©NTB)