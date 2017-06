17 års fengsel for drapet på Heer utenfor Drøbak

I tillegg dømmes mannen for grov mishandling av den avdøde kvinnens ni år gamle sønn, da han ble vitne til volden og forsøkte å stoppe drapet.

37-åringen må også betale til sammen 700.000 kroner i oppreisning til den avdøde kvinnens to barn.

I dommen legger Lagmannsretten vekt på at tiltalte under saken ikke har vist noen form for anger eller beklaget noe, men i stedet har vært meget bortforklarende.

Nektet straffskyld

Det fatale slagsmålet mellom en eritreisk far og en etiopisk mor skjedde i samboerparets hus på Heer utenfor Drøbak 12. november 2015. Kvinnen døde på sykehus dagen etter.

37-åringen har ikke benektet at han var i rommet, at de sloss, og at han slo hardt. Men han hevdet at det skjedde i selvforsvar og at han ble angrepet med kniv.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Obduksjonen viste at kvinnen var blitt slått og sparket gjentatte ganger i hodet og mot kroppen. Slagene mot hodet var så kraftige at hun aldri kom til bevissthet.

Anklaget for vold

I dommen legger Lagmannsretten også vekt på at 37-åringen fratok barna deres nærmeste og eneste omsorgsperson. Barnas biologiske far var på det tidspunktet fradømt retten til omsorg for barna.

Ifølge tiltalen har mannen utøvd vold både mot avdøde og stedatteren ved flere anledninger siden 2014 og fram til samboeren døde i november 2015. Men mannen ble ikke kjent skyldig i noen av disse påstandene, verken i Follo tingrett eller i lagmannsretten.

(©NTB)