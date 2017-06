Brynstunnelen i Oslo stengt etter at deler av taket falt ned

Ved 01.40-tiden natt til fredag fikk en bil skader da den kjørte inn i betongbiter i veibanen i tunnelen. Like før klokka 6 var det blitt etablert toveistrafikk i det andre løpet av tunnelen, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Pål Sundt Fredriksen til NTB.

Det er kun to måneder siden tunnelen åpnet for normaltrafikk igjen etter oppgraderinger. Arbeidene i tunnelen hadde da vart i 14 måneder. Det er blant annet lagt nytt vann- og avløpssystem i tunnelen. Under arbeidet ble alt av teknisk utstyr, gulv, vegger og tak rensket og bygd opp igjen, ifølge Vegvesenet.

Det er et mindre felt med betong som har løsnet, men det er uvisst hvor lenge løpet vil være stengt i tunnelen. I en pressemelding skriver Statens vegvesen at lange køer må forventes på E6 og Ring 3 inntil videre.

Uhellet kommer ubeleilig ettersom det er flere store stengninger i Oslo i denne perioden, blant annet ved Oslo S. Førstkommende mandag stenger også Ekeberg-Svartdalstunnelen.

– Dette kommer dessverre i en allerede presset situasjon. Vi oppfordrer alle som kan til å reise kollektivt, sykle eller gå, sier prosjektleder Hilde Ulvik.

Hun legger til at Vegvesenet nå arbeider raskt for å få oversikt over skaden.

– Denne betongen har ingen bærende effekt. Det er heller ikke bærende betong over skadestedet. I første omgang pigger vi ned all murpuss i skadeområdet. Så må vi komme tilbake til hva vi gjør videre, sier Ulvik.

