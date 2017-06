Fortsatt høyt sykefravær i kommunene

– IA-avtalen virker de stedene den er tatt i bruk. Det er litt som et medlemskap i et treningssenter: Du blir ikke i toppform bare av å være medlem. Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Avisenes Nyhetsbyrå.

IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) ble til i 2001. Målet er å få fraværet ned 20 prosent. Sykefraværet har gått ned med 11 prosent siden den gang.

Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.

– Det som er helt sikkert, er at privat sektor ikke kan dra lasset alene. Skal vi få redusert sykefraværet med 20 prosent, har særlig kommunal sektor en jobb å gjøre, sier Jullum Hagen.

Fagsjef Eirik Solberg i kommuneorganisasjonen KS' avdeling for arbeidsliv peker på blant annet turnus og eldre som en del av årsaken.

– Kommunesektoren har en annen sammensetning enn privat sektor. Vi har en stor kvinneandel, mange som jobber turnus, og flere sektorer som tradisjonelt har høyt sykefravær. Vi har også en større andel eldre arbeidstakere. Alt dette spiller inn, sier Solberg.

