Pilotforbundet kritisk til at Norwegian leier inn fly og mannskap

Flyselskap fra Latvia, Litauen, Storbritannia, Hellas, Spania, Italia og Portugal skal fly Norwegians ruter innenriks og i Europa i sommer, skriver VG.

– Det viktigste for oss er at passasjerene kommer seg dit de skal, og derfor setter vi inn ekstra kapasitet, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Hun understreker at innleie kun skjer ved behov og i begrenset grad.

Petter Førde, leder i Norsk Pilotforbund, er ikke fornøyd med denne løsningen og mener Norwegian bare vil tjene penger.

– Dette er ene og alene for at de skal skvise billettprisene enda lavere. Det er åpenbart at hvis du slipper å bemanne opp for sommersesongen, men bruker fly og mannskap fra tredjeland med lavere lønninger, blir det billigere, sier han.

Også hovedkonkurrenten SAS har leieavtaler med andre selskaper, men de har leieavtaler som varer i tre til seks år. Norwegians avtaler gjelder til august.

