En person til sykehus etter ulykke i Stjørdal

Ulykken skjedde på fylkesvei 705 ved Elvran. Tre biler var involvert, opplyser politiet.

Ifølge politiet skjedde ulykken fordi et av kjøretøyene kom over i motgående kjørefelt der det traff to andre biler, skriver Adresseavisen.

I de tre bilene satt det totalt fem personer. En person ble skadd. Skadeomfanget er uklart, men vedkommende er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim.

Veien ble stengt etter ulykken.

