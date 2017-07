Ap og Høyre i munnhoggeri om Kina-politikk

– Det hun sier, betyr underforstått at vi og alle andre burde forbli like tause overfor Kina som henne, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook. Videre understreker han at Arbeiderpartiet ikke trenger belæring av statsminister Erna Solberg (H) når det kommer til betydningen av å være på talefot med Kina.

Utspillet Støre sikter til, kom fra statsministeren under et valgkamparrangement i Drammen mandag.

– Arbeiderpartiet bør tenke igjennom at det er viktig for et land som Norge at vi har en regjering som er på talefot også med verdens største land, når vi skal ta opp spørsmål om klima, internasjonal handel og annet, sa Solberg.

– Arbeiderpartiet trenger ikke Solbergs belæring. Vi forstår godt betydningen av å være på talefot med Kina. Vi vet at det kreves både takt og tone for å utvikle forholdet etter vanskelige år, skriver Støre på Facebook.

Solberg har nektet å svare på spørsmål knyttet til hvorvidt Norge stiller seg bak kravet som kom fra blant andre EUs utenrikssjef Federica Mogherini fredag om at den dødssyke Liu må slippes fri. Ap har gjennom lederen i Stortingets utenrikskomité, Anniken Huitfeldt, uttalt at Norge burde slutte seg til EUs krav.

