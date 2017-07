Rundt 40 speidere hentet med helikopter

– Det har gått stort sett bra. Det er noen mindre skader og noen litt nedkjølte speidere, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

I forbindelse med Norges speiderforbunds landsleir Nord 2017 er rundt 1.600 speidere og 300 rovere på tur i fjellet natten mellom mandag og tirsdag. Når så mange mennesker er på tur samtidig, skal det ikke så mye til før noen av dem kan trenge hjelp.

– Det er nok først og fremst snakk om sammenfall av flere uheldige omstendigheter. Speidere er jo alltid beredt og drar ikke på fjellet uforberedt, sier Iversen.

– Samtidig er det mulig det nordnorske sommerværet ikke er helt som de hadde ventet, legger han til og forteller at enkelte steder er det «bortimot vinterstemning». Ved 23.30-tiden har han fortsatt en gutt og en gruppe på rundt 20 personer på listen over dem som ventet på hjelp.

– Med dem vil vi ha bistått rundt 40 personer.

– Godt fjellvante

Rundt 9.000 speidere fra over 30 land er samlet på årets landsleir. Leirsjef Peer-Johan Ødegaard sier til NRK at sikkerheten er god nok for de mange deltakerne, inkludert de som er på tur i den lyse sommernatten.

– Jada. Speiderne er godt fjellvante og beredt på hva de skal gjøre, dersom det skjer ulykker. Det har vi sett i kveld, sier han.

– Vi var forberedt på at noen situasjoner kunne oppstå, og det skal på ingen måte legge noen demper på resten av leiren.

Nedkjølt

Blant oppdragene mandag var å bistå en speidergruppe på fire som var nedkjølt i området ved Børtinden. De kom seg ikke ned og måtte hentes av et Sea King redningshelikopter. Samtidig måtte en speiderjente som var i Hopsfjellet, hentes av et redningshelikopter fordi hun hadde smerter i en fot etter et fall.

Noe senere måtte en tolv år gammel nedkjølt og utmattet gutt hentes av et Sea King-helikopter ved Erlingbu, opplyser politiet i Nordland.

