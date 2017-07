Boligprisene i Norge falt 0,7 prosent i juni justert for sesongvariasjoner

Prisutviklingen er svakest i Oslo, der prisene har gått ned med hele 3,1 prosent. Dette preger prisstatistikken på landsbasis.

– Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskifte, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden. Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Utviklingen er sterkest i Tromsø og Bodø, der prisene har steget med 0,2 prosent. Tallene bygger på 9.563 eierskifter, noe som er 2,1 prosent færre enn tilsvarende måned i fjor.

Dette til tross for at det ble lagt ut 17,2 prosent flere boliger for salg i Norge i juni i år, sammenlignet med samme periode i 2016.

– Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå enn på samme tid i fjor, og gjennom hele juni måned har tilbudssiden økt mye, spesielt i Oslo. Økningen i Oslo skyldes blant annet at mange flere velger å selge boligen før de kjøper ny. Dette vil resultere i at mange boligselgere ikke vil få solgt boligen før ferien, noe som sannsynligvis vil bidra til en svakere prisutvikling de neste månedene, sier Dreyer.