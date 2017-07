Kvinne kritisk skadd i kollisjon mellom bil og tog på Rørosbanen

Kvinnen på 69 år som kjørte personbilen satt fastklemt etter ulykken, men ble hentet ut av nødetatene kort tid etter. Hun ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim. Sykehuset opplyser onsdag ettermiddag at hun er kritisk skadd.

Politiet fikk melding om saken klokken 13.08 tirsdag ettermiddag.

Bilen kolliderte med et NSB-tog på vei fra Røros til Hamar, på en usikret privat togovergang like sør for Auma i Alvdal kommune. Politiet har opprettet sak på hendelsen.

Håkon Myhre, pressekontakt i NSB, sier til NTB at det gikk bra med dem som var på toget.

–Men det er utfordringer med trafikken. Buss har blitt kalt inn for å frakte passasjerene videre, og toget blir evakuert, sier han.

Rørosbanen var stengt mellom Alvdal og Tynset etter ulykken, men ble åpnet igjen rundt klokken 16.

