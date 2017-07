Mann i 20-årene dømt for å ha kjøpt et kilo narkotika

Mannen skaffet seg nesten et kilo amfetamin, en god del hasj og MDMA i Os høsten 2016 melder NRK. Målet skal ha vært å selge stoffet videre. Da politiet kom på døra hadde mannen også over 16.000 dopingtabletter, i tillegg til ampuller med 31.500 mg testosteron som han også hadde skaffet seg på turen til Hordaland.

Ifølge dommen fortalte mannen at han hadde dårlig råd som student og at narkotikahandelen var noe han gjorde for å skaffe seg raske penger.

Mannen solgte 240 gram amfetamin ved å sende det til en kjøper med posten og han solgte 40 gram til en person i Førde, ifølge dommen. Han ble i tillegg dømt til å ha slått en mann på gata.

