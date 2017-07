Politiet har sikret granatlignende gjenstand ved Drammen stasjon

– Vi kan bekrefte at bombegruppen har sikret gjenstanden i en av sine konteinerløsninger, sier operasjonsleder Christian Gulli i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Han sier legger likevel til at hele stasjonsområdet fortsatt ikke er gjennomsøkt, og at sperringene vil bli opprettholdt inntil videre. Politiet har samtidig avkreftet at det er ringt inn noen bombetrussel mot stasjonen.

Søppelbøtte

Politiet fikk melding om funnet i 13.30-tiden onsdag. De rykket raskt ut til stasjonen med flere patruljer og evakuerte området, ifølge Drammens Tidende. Også ambulanse og brannvesen er på stedet.

Avisen skriver at gjenstanden var plassert på en søppelbøtte på perrongen. Det ukjent om granaten er ekte eller falsk, og den undersøkes av politiets eksperter.

I tillegg til stasjonen er også et større område på Strømsø torg evakuert, sammen med flere kafeer og spisesteder i området. Politiet på stedet er bevæpnet og har på seg skuddsikre vester og hjelmer.

Togtrafikk stanset

Ifølge Bane Nor er all togtrafikk forbi Drammen stasjon stanset, og forsinkelser vil oppstå. Alle NSBs tog som var på vei i retning stasjonen, står foreløpig stille.

– Vi har mennesker som står i tog på utsiden av Drammen akkurat nå som venter på å komme gjennom Drammen stasjon, opplyste kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB til NTB ved 14-tiden.

Konduktørleder ved stasjonen, Ola Kollerud, fortalte kort tid etter til VG at togselskapet har bestilt busser for å erstatte togene.

(©NTB)