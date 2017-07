Rumener dømt for hallikvirksomhet og forsøk på menneskehandel

Nå er sjåføren dømt til fengsel i to år og fem måneder.

I dommen fra Bergen tingrett er den 47 år gamle rumenske statsborgeren funnet skyldig i hallikvirksomhet med to rumenske kvinner på 24 og 36 år. Han er også funnet skyldig i forsøk på menneskehandel, ved at han kjørte en 16 år gammel jente fra hjemlandet til Bergen, skriver Bergens Tidende.

Bergen tingrett fant det ikke bevist at hun solgte sex på gaten i Bergen, men mener at mannen måtte vite at det var der hun ville ende, og dømte ham for forsøk på grov menneskehandel. I dommen slås det fast at 47-åringen ikke bestemte over jenta og ikke rekrutterte henne til prostitusjon.

– Jeg vil diskutere dommen med min klient. Han har hele tiden vært klar og tydelig på at han er uskyldig, sier forsvarer Kim Villanger til BT.

Politiet tok hånd om jenta og overlot henne til barnevernet etter under ett døgn i Norge.

