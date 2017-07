Sp vil gjeninnføre slangeforbud

Etter 40 år med forbud letter regjeringen på reglene fra 15. august og tillater at enkelte slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr. Den liberaliseringen kan bli kortvarig, skriver Klassekampen.

Dersom Trygve Slagsvold Vedum får bestemme etter valget til høsten, skal slangene igjen på forbudslisten. Han ser for seg en reversing av regjeringens vedtak allerede fra årsskiftet.

– Vi er for slangefrie bygårder og ulvefrie bygder, sier Sp-lederen, som også sa nei til Mattilsynets anbefaling om å lempe på reglene da han var landbruksminister i den rødgrønne regjeringen.

Ett av argumentene for den kommende endringen, er at det anslås at tusenvis av reptiler allerede holdes ulovlig som kjæledyr. Dette dyreholdet «har uheldige konsekvenser for både dyrevelferd, dyrehelse og muligens humanhelse», mener Mattilsynet. Blant annet kan eiere vegre seg for å oppsøke veterinær. Det argumentet holder ikke for Vedum.

– Vi gjør det ikke lovlig å råkjøre fordi mange bryter fartsgrensen, sier han.

