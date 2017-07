Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme

– Det virker panikkartet å gå til et slikt skritt. Det er et uttrykk for et ekstremt kontrollbehov som preger naturforvaltningen på veldig mange måter. Dyrene opphører å være ville dyr fordi de er så kontrollerte, sier Ketil Skogen, rovdyrforsker, sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) til NRK.

Mattilsynet har merket seg kritikken mot slaktingen, men forholder seg til rapporten fra Vitenskapskomiteen for matsikkerhet. Konklusjonen deres er at skrantesyken bør stoppes.

Ifølge Skogen og andre forskere ved Nina er det ikke kjent hvordan skrantesyke smitter. En annen Nina-forsker, Olav Strand, forsker på villreinstammen i Nordfjella og er ikke enig med Skogen.

– Vi skulle ha visst mer om smitteveiene. Men den kunnskapen vi har, tilsier at dette må gå fort, og vi må ta det alvorlig, sier Strand til NRK.

(©NTB)